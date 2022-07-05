Разработка backend на Ruby on Rails

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок4317 просмотров

Для web-сайта

https://www.funeralplanning.io/

Нужно разработать API endpoints (на Ruby on Rails) для "событий" (записи из БД)

- Получить список "событий"

- Добавить новое

- Редактировать существующее

Если готовы заняться пишите вашу ставку в час и примерное количество часов которое займет работа.

Ruby
3 года назад
shikolay
36 лет
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Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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