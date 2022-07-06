Мелкие доработки на Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки201 просмотр

Есть небольшой сайтик на Yii2

Требуется выполнить мелкие доработки и исправить бару багов. ТЗ готово.

Пишите, кому интересно.

Yii
3 года назад
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Спасибо. Будем работать дальше
Спасибо, будем дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
Артур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Антон
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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