Ищу разработчика с опытом работы MAGENTO 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок467 просмотров

Нужно сократить ссылку на товар и категорию.

Сейчас ссылка выглядит вот так

Категория

https://plexsupply.net/index.php/catalog/category/view/s/flash-cards/id/1166/

Товар

https://plexsupply.net/index.php/catalog/product/view/id/71595/s/math-power-pack-t23904/category/1166/

Нужно что бы выглядела

https://plexsupply.net/category/flash-cards/

https://plexsupply.net/product/math-power-pack-t23904/

Magento
3 года назад
ilaba_plexsupply
Ілля Лаба 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
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Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Юлия
 
31 год
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год назад
3 года назад
Оксана
 
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Была
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