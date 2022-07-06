Задача заключается в подключении платежной системы cent.app на сайт. Необходимо реализовать переадресацию на страницу оплаты и обеспечить обновление значений в базе данных на 1 при успешной оплате. Требуется опыт в веб-программировании и интеграции платежных систем.
Ищу разработчика с опытом работы MAGENTO 2
Нужно сократить ссылку на товар и категорию.
Сейчас ссылка выглядит вот так
Категория
https://plexsupply.net/index.php/catalog/category/view/s/flash-cards/id/1166/
Товар
https://plexsupply.net/index.php/catalog/product/view/id/71595/s/math-power-pack-t23904/category/1166/
Нужно что бы выглядела
https://plexsupply.net/category/flash-cards/
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