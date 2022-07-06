Нужно сократить ссылку на товар и категорию.

Сейчас ссылка выглядит вот так

Категория

https://plexsupply.net/index.php/catalog/category/view/s/flash-cards/id/1166/

Товар

https://plexsupply.net/index.php/catalog/product/view/id/71595/s/math-power-pack-t23904/category/1166/

Нужно что бы выглядела

https://plexsupply.net/category/flash-cards/

https://plexsupply.net/product/math-power-pack-t23904/