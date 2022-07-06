Доработать сайт на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок320 просмотров

Необходимо доработать сайт. (сервис подбора специалистов)

Ссылка на прототип: https://goo.su/3VAVP

Добавить новый функционал и доработать старый.

Работа совместно с программистом, который работает с сайтом с начала проекта и сможет подсказать при возникновении вопросов.

Прототип:

Стек: PHP/Diafan/GIT

Цена договорная. оставляйте свой телеграмм, я с вами свяжусь.

GitPHP
3 года назад
W3Promo
Илья 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
92 отзыва(-1)
3 года назад
Артур
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Ислам
 
23 года
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Подключить платежную систему cent.app на сайт

    $15

    Задача заключается в подключении платежной системы cent.app на сайт. Необходимо реализовать переадресацию на страницу оплаты и обеспечить обновление значений в базе данных на 1 при успешной оплате. Требуется опыт в веб-программировании и интеграции платежных систем.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать админку продавца для маркетплэйса

    Требуется разработка админки для продавца на маркетплейсе с использованием PHP и Yii2. Необходим функционал для управления товарами, заказами, финансами, акциями, отзывами и настройками. Включает такие разделы, как добавление товаров, загрузка из XLS, обновление остатков и интеграция с доставкой.

    PHPYii
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мелкие доработки на Yii2

    Требуются мелкие доработки и исправление ошибок на сайте, разработанном на Yii2. Техническое задание уже подготовлено. Ожидаются фрилансеры с опытом работы с Yii2.

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доделать django приложение

    Требуется доработать Django приложение, настроить проксирование статики в nginx, исправить миграции, доработать Dockerfile и создать простую API. Уровень сложности минимальный, опытный специалист должен справиться за полчаса.

    DjangoNginxPostgreSQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка backend на Ruby on Rails

    Требуется разработать API endpoints на Ruby on Rails для веб-сайта funeralplanning.io. Необходимо реализовать функции получения списка событий, добавления новых и редактирования существующих. Укажите вашу почасовую ставку и предполагаемое время выполнения работы.

    Ruby
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить функционал к лендингу

    Требуется добавить функционал к готовой вёрстке лендинга на WordPress. Необходима возможность отправки формы на почту и редактирования содержимого через админку. Ожидается примерная стоимость работ, окончательная сумма будет обсуждена позже.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вывод информации в таблицу с пагинацией данных из json.

    Требуется специалист для реализации вывода информации в таблицу с пагинацией из JSON. Необходимо добавить и удалять колонки, а также внедрить свойство accordion-table для отображения дополнительной информации. Наброски уже подготовлены.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка шопа не Laravel

    Требуется доработка интернет-магазина на Laravel с криптооплатами. Основные задачи: выбор валюты, интеграция депозитов через BTC, система запроса вывода средств, управление внутренним балансом. Необходимо разработать функционал для просмотра баланса и пополнения, а также реализация демо-режима для тестирования. Оцените стоимость и сроки выполнения.

    Laravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переключение вида каталога товаров битрикс

    Необходимо изменить работу переключателя вида каталога товаров в Битрикс. При переключении не должно добавляться ?display=list в URL. В коде используется метод GetCurPageParam для формирования ссылок на переключение вида. Требуется модификация для исключения этого GET параметра.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад