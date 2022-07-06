Задача заключается в подключении платежной системы cent.app на сайт. Необходимо реализовать переадресацию на страницу оплаты и обеспечить обновление значений в базе данных на 1 при успешной оплате. Требуется опыт в веб-программировании и интеграции платежных систем.
Система учета и аренды навесных генераторов
Сайт на 7м друпале перерос себя. дальнейшая доработка, поддержка и обновление вызывают сложности. Требуется сделать аналогичную имеющейся закрытой системе на python с дальнейшей поддержкой и разработкой дополнительного функционала.
Можете предложить свой стек технологий. Ожидаю вопросов или предложений.
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