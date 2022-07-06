Система учета и аренды навесных генераторов

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок637 просмотров

Сайт на 7м друпале перерос себя. дальнейшая доработка, поддержка и обновление вызывают сложности. Требуется сделать аналогичную имеющейся закрытой системе на python с дальнейшей поддержкой и разработкой дополнительного функционала. 

Можете предложить свой стек технологий. Ожидаю вопросов или предложений. 

Python
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OzZzzy
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