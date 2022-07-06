NodeJS + Angular внести правки в проекте срочно!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок429 просмотров

NodeJS + Angular внести правки в проекте срочно!

Реализовать одну функцию (задача не сложная) работа с CSV, оставляйте Ваш телеграмм для связи пожалуйста

Бюджет 50$ Оплата по факту готовности

Оставляйте Ваш телеграмм для связи

AngularNode.js
3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Николай
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Грант
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад
Шудов
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Подключить платежную систему cent.app на сайт

    $15

    Задача заключается в подключении платежной системы cent.app на сайт. Необходимо реализовать переадресацию на страницу оплаты и обеспечить обновление значений в базе данных на 1 при успешной оплате. Требуется опыт в веб-программировании и интеграции платежных систем.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать сайт на PHP

    Требуется доработка сайта (сервис подбора специалистов) на PHP. Необходимо добавить новый функционал и улучшить существующий. Работа будет проходить совместно с программистом, который знаком с проектом. Стек технологий: PHP, Diafan, GIT. Цена договорная.

    GitPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мелкие доработки на Yii2

    Требуются мелкие доработки и исправление ошибок на сайте, разработанном на Yii2. Техническое задание уже подготовлено. Ожидаются фрилансеры с опытом работы с Yii2.

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доделать django приложение

    Требуется доработать Django приложение, настроить проксирование статики в nginx, исправить миграции, доработать Dockerfile и создать простую API. Уровень сложности минимальный, опытный специалист должен справиться за полчаса.

    DjangoNginxPostgreSQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка backend на Ruby on Rails

    Требуется разработать API endpoints на Ruby on Rails для веб-сайта funeralplanning.io. Необходимо реализовать функции получения списка событий, добавления новых и редактирования существующих. Укажите вашу почасовую ставку и предполагаемое время выполнения работы.

    Ruby
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить функционал к лендингу

    Требуется добавить функционал к готовой вёрстке лендинга на WordPress. Необходима возможность отправки формы на почту и редактирования содержимого через админку. Ожидается примерная стоимость работ, окончательная сумма будет обсуждена позже.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вывод информации в таблицу с пагинацией данных из json.

    Требуется специалист для реализации вывода информации в таблицу с пагинацией из JSON. Необходимо добавить и удалять колонки, а также внедрить свойство accordion-table для отображения дополнительной информации. Наброски уже подготовлены.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка шопа не Laravel

    Требуется доработка интернет-магазина на Laravel с криптооплатами. Основные задачи: выбор валюты, интеграция депозитов через BTC, система запроса вывода средств, управление внутренним балансом. Необходимо разработать функционал для просмотра баланса и пополнения, а также реализация демо-режима для тестирования. Оцените стоимость и сроки выполнения.

    Laravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переключение вида каталога товаров битрикс

    Необходимо изменить работу переключателя вида каталога товаров в Битрикс. При переключении не должно добавляться ?display=list в URL. В коде используется метод GetCurPageParam для формирования ссылок на переключение вида. Требуется модификация для исключения этого GET параметра.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад