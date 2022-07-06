Задача заключается в подключении платежной системы cent.app на сайт. Необходимо реализовать переадресацию на страницу оплаты и обеспечить обновление значений в базе данных на 1 при успешной оплате. Требуется опыт в веб-программировании и интеграции платежных систем.
NodeJS + Angular внести правки в проекте срочно!
NodeJS + Angular внести правки в проекте срочно!
Реализовать одну функцию (задача не сложная) работа с CSV, оставляйте Ваш телеграмм для связи пожалуйста
Бюджет 50$ Оплата по факту готовности
Оставляйте Ваш телеграмм для связи
Заявки фрилансеров
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