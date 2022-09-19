Небольшие правки на сайте

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Закрыт9 заявок229 просмотров

Нужно внести несколько корректировок на сайте, сайт без CMS. Задание во вложении. Пишите вашу цену.

3 года назад
xamtal
Леонид 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
23 дня назад
41 отзыв(-1)
3 года назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Владислав
 
24 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
39 отзывов
3 года назад
Роман
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Даниил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ахматкулов
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
104 отзыва
3 года назад
Иван
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
51 отзыв
3 года назад