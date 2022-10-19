$8
Требуется нарисовать копию прикрепленного изображения в черно-белом формате, размером 30х45 см и разрешением 300 dpi. Необходимо исключить надпись 'Tough Baby!'.
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Требуется нарисовать копию прикрепленного изображения в черно-белом формате, размером 30х45 см и разрешением 300 dpi. Необходимо исключить надпись 'Tough Baby!'.
Требуется починить сайт агентства недвижимости на Wordpress после переноса на новый хостинг. Проблемы с медленной работой и отсутствием фильтров для добавления объектов. Используется надстройка 'Realia'. Необходима оценка стоимости работы и рекомендации по улучшению производительности сайта.