Требуется починить сайт агентства недвижимости на Wordpress после переноса на новый хостинг. Проблемы с медленной работой и отсутствием фильтров для добавления объектов. Используется надстройка 'Realia'. Необходима оценка стоимости работы и рекомендации по улучшению производительности сайта.