Khajibey

Олександр Khajibey

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Web and Graphic designer.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mastiks
55 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
2 года назад
Малюнок по макету. Чорно-білий, 30х45 см
Все замечательно.
Работа сделана качественно и вовремя.
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