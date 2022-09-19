Реструктуризация сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок919 просмотров

Необходимо изменить структуру/дизайн сайта https://inventmed.ru/

Кардинальных изменений не потребуется, нужно добавить или изменить некоторые элементы на главной странице, предложить варианты по оптимизации структуры сайта, чтобы он стал более простым для восприятия и использования, менее загруженным.

Важно, чтобы после завершения основной работы мы могли рассчитывать на Вас на постоянной основе при возникновении потребности в изменениях на сайте.

WordPress
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