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процент рекомендаций
#253
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
год назад
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Снова успешно посотрудничали. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Вам спасибо.
$51
10 баллов
год назад
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Владимир ответственно подошел к заданию, оперативно вносил правки и был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо за ваш отзыв, приятно было с вами сотрудничать.