a1-b2-c3-d4-e5

Владимир a1-b2-c3-d4-e5

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#253
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
год назад
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Снова успешно посотрудничали. Спасибо за работу.
Вам спасибо.
Ответный отзыв
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$51
10 баллов
год назад
Спарсить вакансии по заданным параметрам с Линкедина и Индид
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Владимир ответственно подошел к заданию, оперативно вносил правки и был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за ваш отзыв, приятно было с вами сотрудничать.
Ответный отзыв