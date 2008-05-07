Реферат 95+ оригинальность

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Дисциплина: Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах

Тема: Системы защиты информации в США

Требования к оформлению:

Объем: 15-20 листов

Литература должна быть оформлена по ГОСТ 7.05-2008

Кол-во источников минимум 30

Порядок листов:

1. Титульный лист

2. Содержание

3. Основная часть

4. Заключение

5. Список использованных источников

6. Скриншот проверки на антиплагиат

2 года назад
guest_16134855871791
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад