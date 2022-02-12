Розробити технічний проект лоткового живильника продуктивністю 50 т в

$70
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Есть отчёт на 20 страниц и зд модель. Почти все расчёты. Нужно доделать расчёты, зд модель, чертежи и анимацию. Выполнить кострукторскую часть и эксплуатационную. То что пойдёт в диплом

2 года назад
guest_16446993915734
2 года в сервисе
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2 года назад