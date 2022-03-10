Мaгиcтeрcкaя пo фaрмaции

Тема: Обocнoвaниe сoкрaщeннoгo иccлeдования стaбильнocти при изучeнии цитocтатиков

Магистерская диссертация , предмет: промышленная фармация

Объём не менее 60 стр.

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План работы (не утверждался преподавателем)Цель: изучить экономическую и рациональную составляющие для сокращенного исследования стабильности цитостатиков, внесенных в Перечень Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (Перечень ЖНВЛП)ВВЕДЕНИЕ1. Стабильность как фактор качества цитостатиков1.1 Основные проблемы, связанные с потерей стабильности1.2 Комбинированное влияние факторов на стабильность2. Стратегия исследования стабильности2.1 План полного изучения стабильности2.2 План сокращенного изучения стабильности2.2.1 Метод выбора крайних вариантов (брекитинг)2.2.2 Метод построения матриц3. Выбор плана изучения стабильности цитостатиков3.1.1 Оценка данныхЗАКЛЮЧЕНИЕ

Количество препаратов - 9 шт, в задании прикреплен файл excell

План работы допускается корректировать по усмотрению исполнителя,выполнение работы по главамУточнения по Перечню ЖНВЛП, сделать акцент на следующие препараты,во вложенном файле

Срок до 10.03.2022