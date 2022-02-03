Материал Грамотная работа с недостигнутыми целями

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки524 просмотра
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Подготовить материал Грамотная работа с недостигнутыми целями.

Психологический материал для применения физ лицом, примерно до 10 стр.

Нужен подробный, понятный, правильный, применимый на практике материал для обучения (не по предмету). Оригинальность не важна.

Более подробную информацию предоставлю в переписке.

Отдаю предпочтение психологам, преподавателям психологии, коучам.

2 года назад
guest_16444159419015
2 года в сервисе
Был
2 года назад