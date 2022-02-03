ВКР по педагогике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка591 просмотр
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Выполнить вкр по педагогике согласно требованиям методички и задания.

60 стр+приложения (тренинг и т.д.) 

АП ВУЗ 80%

Подробности в переписке.

2 года назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад