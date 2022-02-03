Нужно узнать сколько будет стоить данная работа и в какие сроки. Задание на курсовую на гугл диске: https://docs.google.com/document/d/1PE9yGc-pA5QZhGbiC8byhLGrTTp55aSkGQSDubOrf-8/edit?usp=sharing
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Выполнить вкр по педагогике согласно требованиям методички и задания.
60 стр+приложения (тренинг и т.д.)
АП ВУЗ 80%
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