Написать программу на с#

Здравствуйте. Необходимо внести исправления в дипломную работу по рекомендациям руководителя.Замечания:1. Немного доработать метод введения, анализ синтеза и вывод. 2. Расчёт эффективности (ходьба до принтера 10 мин её смутило). 3. Внедрение орг. техники нужно, но чуть ...