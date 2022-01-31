Нужно написать дипломную работу для магистратуры, факультет международных отношений, язык английский, 60 страниц на тему: gender-based discrimination at workplace
Курсовая работа + практическая часть по Бухгалтерскому учету
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Необходимо сделать контрольную работу по Бухучету. Вариант № 4, ответить на 2 теоретических вопроса и одно практическое задание в виде задачи.
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