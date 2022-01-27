Коррекция замечаний руководителя в дипломной работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка565 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо внести исправления в дипломную работу по рекомендациям руководителя.Замечания:1. Немного доработать метод введения, анализ синтеза и вывод. 2. Расчёт эффективности (ходьба до принтера 10 мин её смутило). 3. Внедрение орг. техники нужно, но чуть чуть, а так всё хорошо.4. И ещё работа над благотворительностью сделать на это уклон.Стоимость работы - 2000 рублей за все. Сроки очень-очень сжатые. В течение субботы должно быть все готово.Оплата на карту либо электронный кошелек по итогу очередной проверки.

2 года назад
kvartshelia
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад