Коррекция замечаний руководителя в дипломной работе

Здравствуйте. Необходимо внести исправления в дипломную работу по рекомендациям руководителя.Замечания:1. Немного доработать метод введения, анализ синтеза и вывод. 2. Расчёт эффективности (ходьба до принтера 10 мин её смутило). 3. Внедрение орг. техники нужно, но чуть чуть, а так всё хорошо.4. И ещё работа над благотворительностью сделать на это уклон.Стоимость работы - 2000 рублей за все. Сроки очень-очень сжатые. В течение субботы должно быть все готово.Оплата на карту либо электронный кошелек по итогу очередной проверки.