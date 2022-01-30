Дипломная работа

Написание ВКР Специальность: прикладная математика и информатика

Тема: об одной маршрутной игре

Требования: антиплагиат 60%, страниц 20-30

План: содержание, введение, пункты(методы), постановка задачи - теорема, список литературы, приложение

Методические указания: преподаватель дал свою статью (фото приложила), но в самой статье другая суть игры, сказал, что для прохождения антиплагиата достаточно поменять игроков, значения и конечно же изменить суть игры на мою. И дал еще книгу Дюбин, Суздаль «Введение в прикладную теорию игр»

В самой работе должна описываться маршрутная игра и действия, как правильно действовать игрокам на разных картах

Суть программы: вначале задаются такие условия, как тип карты, ее размерность и начальное поле игроков. Нужно ходить игроками так, чтобы игроками так, чтоб они проходили половину поля, минимизируя длину пути (конечно, кто-то будет выигрывать всегда)

Примечание: программа уже будет написана, вам ее не нужно писать.