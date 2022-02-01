Поправить нумерацию одного листа в дипломной работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт12 заявок725 просмотров
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Задание на одну минуту для того, кто разбирается в ворде. Цена 100 р. В дипломе пропущена нумерация 3его листа. Ее нужно сделать. 

2 года назад
bka003
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад