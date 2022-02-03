Задание на курсовую работу

Нужно написать бакалаврскую(дипломную) работу по теме: Методы расчета аварийного режима в электрический системах. Структура бакалаврской работы Аннотация Введение(вступление) Главная часть Выводы Список литератур. Количество страниц от 55 до 60 Оригинальность 85% Когда обговорю с вами все детали работы и вы приступите к выполнению работы, я ...