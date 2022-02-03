Задание на курсовую работу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка634 просмотра
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Нужно узнать сколько будет стоить данная работа и в какие сроки.

Задание на курсовую на гугл диске:

https://docs.google.com/document/d/1PE9yGc-pA5QZhGbiC8byhLGrTTp55aSkGQSDubOrf-8/edit?usp=sharing

2 года назад
guest_16441352713246
2 года в сервисе
Был
2 года назад