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Нужно написать бакалаврскую(дипломную) работу.
Тема:
1. Методы расчета аварийного режима в электрический системах.
Структура бакалаврской работы
Аннотация
Введение(вступление)
Главная часть
Выводы
Список литератур.
Число страниц от 55 до 60
Оригинальность 90%
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