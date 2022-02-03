Автор студенческих работ

Компания Zaochnik приглашает преподавателей, студентов-отличников, а также магистрантов, аспирантов и выпускников вузов, имеющих опыт и готовых профессионально написать любую из работ : от контрольных до диссертаций.

Обязанности:

— Качественное выполнение студенческих работ (контрольные, рефераты, лабораторные, курсовые, дипломные, магистерские) по различным дисциплинам;

— Выполнение доработок;

— Соблюдение сроков и требований заказчика.

Требования:

— Законченное высшее образование;

— Наличие учёной степени будет преимуществом;

— Опыт преподавания по профилю;

— Опыт выполнения студенческих работ будет

преимуществом;

— Опытный пользователь ПК;

— Свободный доступ в интернет;

— Следование стандартам компании;

— Готовность работать в сжатые сроки;

— Регулярная проверка личного кабинета автора.

Условия:

— Удаленная работа;

— Свободный график;

— Система поощрений и премирования;

— Ежедневная поддержка по заказам и организационным моментам;

— Достойный заработок, который Вы сами можете контролировать;

— Прозрачная система оплат ( в ЛК можно видеть переходы заказов в оплаты );

— Выплаты осуществляем на расчетный счет ИП или самозанятого лица;

— Большой выбор заказов;

— Гарантия конфиденциальности сотрудничества (полная конфиденциальность). Вы не имеете прямого контакта с клиентами, общение осуществляется через менеджера.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, в первую очередь рассматриваются кандидаты, которые укажут в сопроводительном письме или сообщении:

立 полностью ФИО

立 актуальный номер телефона и адрес электронной почты

立 год рождения

立 ВУЗ и специальность по диплому