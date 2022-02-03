Автор студенческих работ

Нужно написать программу для курсовой, есть пример курсовой с листингом аналогичной программы, Нужна только программа с интерфейсом. Тема программы в методичке 7 вариант
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— Выполнение доработок;
— Соблюдение сроков и требований заказчика.
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— Законченное высшее образование;
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— Опыт преподавания по профилю;
— Опыт выполнения студенческих работ будет
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— Опытный пользователь ПК;
— Свободный доступ в интернет;
— Следование стандартам компании;
— Готовность работать в сжатые сроки;
— Регулярная проверка личного кабинета автора.
Условия:
— Удаленная работа;
— Свободный график;
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— Ежедневная поддержка по заказам и организационным моментам;
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立 полностью ФИО
立 актуальный номер телефона и адрес электронной почты
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立 ВУЗ и специальность по диплому
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