Нужно написать бакалаврскую(дипломную) работу по теме:

Методы расчета аварийного режима в электрический системах.

Структура бакалаврской работы

Аннотация

Введение(вступление)

Главная часть

Выводы

Список литератур.

Количество страниц от 55 до 60

Оригинальность 85%

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