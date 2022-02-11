Курсовая работа по технологии горных работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки605 просмотров
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Нужно выполнить курсовую работу по дисциплине : Технологии горных работ. Расчёты по формулам, а за тем чертежи. Выполнять по методическим указаниям с исходными данными. 

2 года назад
ustnera
44 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад