Помочь с дипломной работой SkillBox Symfony

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка713 просмотров
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Необходима помощь с выполнением дипломной работы по Symfony.

Часть работы я смог сделать, часть не смог.

Оплатить могу только на карту (России и Украины). Webmoney у нас в стране закрыли. Крипты у меня тоже нет.

2 года назад
koshkoshka
Андрей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад