Тема: создание веб сайта на react js

[b]Дипломная работа Оригинальность работы: [/b]86% [b]Предмет: [/b]web - разработки.ПрограммированиеЗдравствуйте,у меня есть содержание обьяснительной записки,нужно будет делать по ней У меня есть календарный план работы Методичка и моя тема диплома нужно 6 планшетов плана нету план составить работу следует выполнить по теме 36 сдавать по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дипломная работа
Оригинальность работы: 66%Предмет: Информатика. Программирование
Подробности: работа на практической основе
К-во страниц: 45
Сроки 21.02
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт2 года назад
Дипломная работа [b]Оригинальность работы: [/b]60% [b]Предмет: [/b]Javascript/Программирование [b]Тема: [/b]Создание онлайн кинотеатра на REACT JS [b]Подробности: [/b]плана нету, работа должна быть теоретической, исследование по работе не требуется На английском, можно и на русском, я сам могу перевести [b]К-во страниц: [/b]40 Сроки на 18.02Закрыт2 года назад
Дипломная работа Тема - веб-сайт для музикантів, з бібліотекою нот, табів, відстереженням прогресу розвитку через трекінг репетицій/ [b]Оригинальность работы: [/b]90% [b]Предмет: [/b]Java Сроки 21.03Закрыт2 года назад
Тема бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолжностиРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт2 года назад
- $70
Есть отчёт на 20 страниц и зд модель. Почти все расчёты. Нужно доделать расчёты, зд модель, чертежи и анимацию. Выполнить кострукторскую часть и эксплуатационную. То что пойдёт в дипломЗакрыт2 года назад
разработка математической модели задержки передачи информации в локальной сети при использовании межсетевого экрана (с использованием аппарата сетей массового обслуживания).Закрыт2 года назад
Нужно выполнить курсовую работу по дисциплине : Технологии горных работ. Расчёты по формулам, а за тем чертежи. Выполнять по методическим указаниям с исходными данными.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Необходима помощь с выполнением дипломной работы по Symfony. Часть работы я смог сделать, часть не смог. Оплатить могу только на карту (России и Украины). Webmoney у нас в стране закрыли. Крипты у меня тоже нет.Закрыт2 года назад
Дипломная работа, сроки до летаЗакрыт2 года назад
Тема: Обocнoвaниe сoкрaщeннoгo иccлeдования стaбильнocти при изучeнии цитocтатиков Магистерская диссертация , предмет: промышленная фармация Объём не менее 60 стр. Оригинальность работы от 80 % Антиплагиат ру база интернет План работы (не утверждался преподавателем)Цель: изучить экономическую и рациональную составляющие ...Закрыт2 года назад