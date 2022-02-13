Розробка інформаційної системи "музичний асистент"

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Дипломная работа

Тема - веб-сайт для музикантів, з бібліотекою нот, табів, відстереженням прогресу розвитку через трекінг репетицій/

Оригинальность работы: 90%

Предмет: Java

Сроки 21.03

2 года назад
guest_16447717162595
2 года в сервисе
Был
2 года назад