Дипломная работа

Есть отчёт на 20 страниц и зд модель. Почти все расчёты. Нужно доделать расчёты, зд модель, чертежи и анимацию. Выполнить кострукторскую часть и эксплуатационную. То что пойдёт в диплом
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Тема бухгалтерский учет и анализ дебиторской задолжности
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