Создание онлайн кинотеатра на REACT JS

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Дипломная работа

Оригинальность работы: 60%

Предмет: Javascript/Программирование

Тема: Создание онлайн кинотеатра на REACT JS

Подробности: плана нету, работа должна быть теоретической, исследование по работе не требуется

На английском, можно и на русском, я сам могу перевести

К-во страниц: 40

Сроки на 18.02

React
2 года назад
guest_16447717162595
2 года в сервисе
Был
2 года назад