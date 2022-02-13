Дипломная работа [b]Оригинальность работы: [/b]60% [b]Предмет: [/b]Javascript/Программирование [b]Тема: [/b]Создание онлайн кинотеатра на REACT JS [b]Подробности: [/b]плана нету, работа должна быть теоретической, исследование по работе не требуется На английском, можно и на русском, я сам могу перевести [b]К-во страниц: [/b]40 Сроки на 18.02
Тема: Розробка серії плакатів на тему "Психологія реклами"
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Дипломная работа
Оригинальность работы: 86%
Предмет: web - разработки.ПрограммированиеЗдравствуйте,у меня есть содержание обьяснительной записки,нужно будет делать по ней
У меня есть календарный план работы
Методичка и моя тема диплома
нужно 6 планшетов
плана нету
план составить
работу следует выполнить по теме 36
сдавать по разделам
К-во страниц: 80
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