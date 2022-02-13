Тема: Розробка серії плакатів на тему "Психологія реклами"

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Дипломная работа

Оригинальность работы: 86%

Предмет: web - разработки.ПрограммированиеЗдравствуйте,у меня есть содержание обьяснительной записки,нужно будет делать по ней

У меня есть календарный план работы

Методичка и моя тема диплома

нужно 6 планшетов

плана нету

план составить

работу следует выполнить по теме 36

сдавать по разделам

К-во страниц: 80

2 года назад
guest_16447717162595
2 года в сервисе
Был
2 года назад