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Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессионал
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Выполнить 3 практических задания, в том числе используя word
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