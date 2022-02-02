Лабораторные работы по защите информации

Лабораторные работыЗакрыт2 заявки748 просмотров
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Нужна помощь в выполнении и пояснении лабораторных работ по предмету защита информации. Подходит java, js, node js. Количество лабораторных - 7 штук. За подробностями по поводу оплаты и заданий пишите в лс.

2 года назад
guest_16449658656865
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад