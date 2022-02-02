Выполнить лабораторные задания по VBA

Даны 11 лабораторных работ требуется сделать только лишь самостоятельные работы и вариант 10 в каждой лабораторной и соответственно 1 вариант в последнем, оформления не требуется лишь только вынести все сделанное в отдельные файлики на каждую лабораторную работу, просьба уточнить время и стоимость данной работы. Спасибо.