Выполнить лабораторные задания по VBA

Лабораторные работыЗакрыт2 заявки752 просмотра
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Даны 11 лабораторных работ требуется сделать только лишь самостоятельные работы и вариант 10 в каждой лабораторной и соответственно 1 вариант в последнем, оформления не требуется лишь только вынести все сделанное в отдельные файлики на каждую лабораторную работу, просьба уточнить время и стоимость данной работы. Спасибо.

2 года назад
anshilow
Андрей 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад