Сделать лаб. раб. №1

Нужно сделать код на assembler и отчет, всего 5 лабораторных работы, номер варианта 14. ...................
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Сделать лаб.раб. по "Проектирование человека-машинного интерфейса" в Word
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