Сформулировать математическую модель + задача коши LabVIEW (Excel)

Требуется сделать к 13.02.2022 17:00 мск

Задача по предмету моделирование процессов. Желательно делать в LabVIEW или Excel (если кто-то может в другой программе, то можно обсудить). Каждое действие в программе нужно описать в документе т.е сформировать отчет в свободной форме. Но я по этому отчету должен объяснить почему сделано то или иное действие. В фале есть теория.

Сформулировать математическую модель физической системы на основе известных фундаментальных законов (закона Кулона, теоремы Гаусса и второго закона Ньютона). 2) Выполнить численный эксперимент, решая задачу Коши для системы ОДУ,

и визуализировать результаты численного эксперимента на графике: положение пластин конденсатора и траектории движения позитрона (푥푝, 푦푝) и электрона (푥푒, 푦푒) в переменном электрическом поле конденсатора.