6 лабораторных работ. Написать только код программы, на языке программирования Haskell
Сформулировать математическую модель + задача коши LabVIEW (Excel)
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Требуется сделать к 13.02.2022 17:00 мск
Задача по предмету моделирование процессов. Желательно делать в LabVIEW или Excel (если кто-то может в другой программе, то можно обсудить). Каждое действие в программе нужно описать в документе т.е сформировать отчет в свободной форме. Но я по этому отчету должен объяснить почему сделано то или иное действие. В фале есть теория.
Сформулировать математическую модель физической системы на основе известных фундаментальных законов (закона Кулона, теоремы Гаусса и второго закона Ньютона). 2) Выполнить численный эксперимент, решая задачу Коши для системы ОДУ,
и визуализировать результаты численного эксперимента на графике: положение пластин конденсатора и траектории движения позитрона (푥푝, 푦푝) и электрона (푥푒, 푦푒) в переменном электрическом поле конденсатора.
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