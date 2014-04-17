333iriska333

Ирина Коваленко 333iriska333

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Играю словами на профессиональном уровне...

Здравствуйте!

Давайте знакомиться! Имею высшее экономическое образование, опыт работы в торговле и банковской сфере.

Пунктуальна, легко обучаюсь, к работе подхожу отвественно!!!

Работаю без посредников.

Специализируюсь на написании текстов финансовой и околофинансовой тематики, но это не говорит о том, что я не пишу на другие, более прозаические темы.

От заказчика перед началом работы желаю получить четкое ТЗ и предоплату (размер обсуждается при личном общении).

Услуги и стоимость

1. Рерайтинг (стоимость указана за 1000 збп):

- тексты информационного характера - от 2$;

- сео-тексты - от 2,5$;

- новости - от 2$;

- тексты на узкие финансовые темы - от 3$;

- рерайт рефератов, курсовых и дипломов - от 1$ (за одну страницу).

2. Копирайтинг (стоимость указана за 1000 збп):

- тексты информационного характера - от 3$;

- новости, описания событий - от 3$;

- сео-тексты - от 4$;

- тексты на узкие финансовые темы, содержащие мое личное мнение, рекомендации и выводы - от 5$;

- текст на главную - от 120р.

3. Редактура/корректировка:

- тексты общих тематик - от 15р;

- тексты узкопрофильных тематик - от 25р.

При постоянном сотрудничестве либо больших объемах - скидки!

Сотрудничала и продолжаю сотрудничать с сайтами:

http://dveri-777.ru

http://preserveyourlife.ru/

http://ivancredit.ru/

http://banknovosti.ru/

http://finrussia.ru/

http://www.gorodberezniki.ru

http://www.vkladvbanke.ru

http://www.adresbanka.ru

http://moedelo.pro

http://credits-i-depozits.ru/

Всем удачи и успехов в работе!

Отзывы заказчиков

Zlokovar
Роман 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Требуется копирайтер (длительное сотрудничество)
Написание статей
Хорошо поработали, я остался доволен работой Ирины.
Очень хороший заказчик! Темы интересные, оплата своевременная. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$4
9 баллов
11 лет назад
Нужен рерайтинг текста
Все сделала четко, правильно, профессионально. Буду заказывать еще.
Сотрудничеством довольна. Оплата поступила своевременно. Рекомендую!
Ответный отзыв
nataDo
50 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Инвестирование, финансовая грамотность
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо, Ирина. Рекомендую.
Сотрудничеством осталась довольна, оплата поступила своевременно. Рекомендую.
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Рерайт описания драгоценного камня
Все написано качественно уникально и в срок. Продолжим сотрудничать.
Сотрудничеством довольна. Будем продолжать.
Ответный отзыв
verstka
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Требуется помощник-рерайтер
Спасибо, Ирине за работу. Пробный материал был написан отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Остались только положительные эмоции от сотрудничества с Ильей. Надеюсь, будем и дальше вместе работать.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
8 отзывов
от $1
от 1 дня
#258