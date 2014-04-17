Играю словами на профессиональном уровне...

Здравствуйте!

Давайте знакомиться! Имею высшее экономическое образование, опыт работы в торговле и банковской сфере.

Пунктуальна, легко обучаюсь, к работе подхожу отвественно!!!

Работаю без посредников.

Специализируюсь на написании текстов финансовой и околофинансовой тематики, но это не говорит о том, что я не пишу на другие, более прозаические темы.

От заказчика перед началом работы желаю получить четкое ТЗ и предоплату (размер обсуждается при личном общении).

Услуги и стоимость

1. Рерайтинг (стоимость указана за 1000 збп):

- тексты информационного характера - от 2$;

- сео-тексты - от 2,5$;

- новости - от 2$;

- тексты на узкие финансовые темы - от 3$;

- рерайт рефератов, курсовых и дипломов - от 1$ (за одну страницу).

2. Копирайтинг (стоимость указана за 1000 збп):

- тексты информационного характера - от 3$;

- новости, описания событий - от 3$;

- сео-тексты - от 4$;

- тексты на узкие финансовые темы, содержащие мое личное мнение, рекомендации и выводы - от 5$;

- текст на главную - от 120р.

3. Редактура/корректировка:

- тексты общих тематик - от 15р;

- тексты узкопрофильных тематик - от 25р.

При постоянном сотрудничестве либо больших объемах - скидки!

Сотрудничала и продолжаю сотрудничать с сайтами:

http://dveri-777.ru

http://preserveyourlife.ru/

http://ivancredit.ru/

http://banknovosti.ru/

http://finrussia.ru/

http://www.gorodberezniki.ru

http://www.vkladvbanke.ru

http://www.adresbanka.ru

http://moedelo.pro

http://credits-i-depozits.ru/

Всем удачи и успехов в работе!