Здравствуйте!
Давайте знакомиться! Имею высшее экономическое образование, опыт работы в торговле и банковской сфере.
Пунктуальна, легко обучаюсь, к работе подхожу отвественно!!!
Работаю без посредников.
Специализируюсь на написании текстов финансовой и околофинансовой тематики, но это не говорит о том, что я не пишу на другие, более прозаические темы.
От заказчика перед началом работы желаю получить четкое ТЗ и предоплату (размер обсуждается при личном общении).
Услуги и стоимость
1. Рерайтинг (стоимость указана за 1000 збп):
- тексты информационного характера - от 2$;
- сео-тексты - от 2,5$;
- новости - от 2$;
- тексты на узкие финансовые темы - от 3$;
- рерайт рефератов, курсовых и дипломов - от 1$ (за одну страницу).
2. Копирайтинг (стоимость указана за 1000 збп):
- тексты информационного характера - от 3$;
- новости, описания событий - от 3$;
- сео-тексты - от 4$;
- тексты на узкие финансовые темы, содержащие мое личное мнение, рекомендации и выводы - от 5$;
- текст на главную - от 120р.
3. Редактура/корректировка:
- тексты общих тематик - от 15р;
- тексты узкопрофильных тематик - от 25р.
При постоянном сотрудничестве либо больших объемах - скидки!
Сотрудничала и продолжаю сотрудничать с сайтами:
Всем удачи и успехов в работе!