Срочная курсовая по финансам предприятия

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Нужна курсовая по финансам предприятия. СРОЧНО! Срок - вечер понедельника 23 сентября.

Тема - "Оценка эффективности и перспективы развития коммерческой деятельности в бюджетных организациях".

Курсовая - теория!

План.

Введение

1. Понятие и сущность.

2. Методы оценки, подходы, показатели и т.д.

3. Современные тенденции, мировой опыт.

Заключение.

Объем — 25-30 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично, с указанием номеров страниц.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

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10 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад