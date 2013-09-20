ид работы: магистерская Предмет: Myзыка Тема работы: Жeнeвcкая конcepватория: исopрия и coвpeменность Количество страниц: 80 Срoк: 20 дней
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Тема - "Оценка эффективности и перспективы развития коммерческой деятельности в бюджетных организациях".
Курсовая - теория!
План.
Введение
1. Понятие и сущность.
2. Методы оценки, подходы, показатели и т.д.
3. Современные тенденции, мировой опыт.
Заключение.
Объем — 25-30 страниц.
Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично, с указанием номеров страниц.
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