Диплом маркетинговая политика

Задание и все необходимое во вложении делать строго по инструкциям объем примерно 90 страниц без приложений требуется диплом+заполнить дневник практики+ доклад то что указано в индивидуальном задании дневника практики должно быть раскрыто во 2 главе диплома антиплагиат не ниже 75% сдача ...