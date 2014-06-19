Диплом маркетинговая политика

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки136 просмотров
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задание во вложении

объем 85+приложения

анти 75-77%

сдача по главам

цена и срок обсуждается

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
elo44ka
36 летГермания
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$165
220 дней
Очередное успешное сотрудничество, все сделано как положено, в сроки иногда не укладываемся, но в целом все ок
Спасибо, все отлично!