ид работы: магистерская Предмет: Myзыка Тема работы: Жeнeвcкая конcepватория: исopрия и coвpeменность Количество страниц: 80 Срoк: 20 дней
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Задание и все необходимое во вложении
делать строго по инструкциям
объем примерно 90 страниц без приложений
требуется диплом+заполнить дневник практики+ доклад
то что указано в индивидуальном задании дневника практики должно быть раскрыто во 2 главе диплома
антиплагиат не ниже 75%
сдача по главам
вся работа до 15.10
цена обсуждается
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