Диплом ГМУ

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Задание и все необходимое во вложении

делать строго по инструкциям

объем примерно 90 страниц без приложений

требуется диплом+заполнить дневник практики+ доклад

то что указано в индивидуальном задании дневника практики должно быть раскрыто во 2 главе диплома

антиплагиат не ниже 75%

сдача по главам

вся работа до 15.10

цена обсуждается

10 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
AnatoliyPetrov
Анатолий 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$200
7 дней
Человек оказался совершенно некомпетентен и безответственен. Взял работу, обещал сделать все по заданию, я ему доверилась, а в итоге получила чушь скаченную из интернета, ни одно из требований не было учтено. Я ждала, что он исправит работу, писала ему сообщения, а он просто отмалчивался, а потом не придумал ничего умнее как добавить меня в черный список, детский сад, что могу еще сказать. Проект сорван, отсюда проблемы со студентом и упущенная выгода с не полученной прибыли. Для заказчиков, будьте бдительны, не связывайтесь с этим человеком, проблем потом не оберетесь! Этот автор работает также по этому профилю https://www.fl.ru/users/toss1