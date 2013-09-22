Диплом ГМУ

Задание и все необходимое во вложении

делать строго по инструкциям

объем примерно 90 страниц без приложений

требуется диплом+заполнить дневник практики+ доклад

то что указано в индивидуальном задании дневника практики должно быть раскрыто во 2 главе диплома

антиплагиат не ниже 75%

сдача по главам

вся работа до 15.10

цена обсуждается