Небольшая курсовая работа

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Нужна небольшая курсовая по финансам предприятия (теория).

Срок — вечер среды, 25 сентября (19:00).

Тема — «Оценка эффективности и перспективы развития коммерческой деятельности в бюджетных организациях».

План.

Введение

1. Понятие и сущность.

2. Методы оценки, подходы, показатели и т.д.

3. Современные тенденции, мировой опыт.

Заключение.

Объем — 25–30 страниц.

Times new roman, 14 шрифт, полуторный интервал. Ссылки постранично, с указанием номеров страниц.

Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, а не с посредником.

Использовать только учебники, журналы и законодательные акты! Никаких готовых работ!

Интернет-ссылки в списке литературы не использовать!

Оригинальность — 70 %.

Указывайте цены.

Оплата — Яндекс.Деньги / WebMoney в течение 1–2 дней после сдачи работы.

10 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Anastasia_Lindt
Анастасия 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$60
2 дня
Анастасия достойно выполнила заказ - качественно и в срок, очень доволен. Спасибо!
Мне очень понравилось работать с Артемом. четкое задание, всегда на связи, оплата оперативно. очень и очень хороший заказчик! рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.