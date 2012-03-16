2 курсовые по праву

УГАТУ,Информатика и вычислительная техника тема ВКР Система поиска изображений по образцу (с использованием нейронных сетей) Методичка http://files.mail.ru/EKGTL0 язык программирования? си++ "Система поиска изображений по образцу" - образцы можно взять в инете программа+ пояснительная записка и презентация объём 70-80 ...