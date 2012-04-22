Диплом финансы

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Принятие управленческого решения на основе оценки финансового состояния

на данных заказчика расчет за 3 года

17.03 - 1.2 главы, на 22 - целиком

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
r-alena
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$167
20 дней
Очень довольна сотрудничеством. Отличная работа.
Спасибо за благотворное сотрудничество!