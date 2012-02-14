Курсовая с практикой по лингвистике

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Гендерный аспект обращений в бытовом дискурсе (на примере семейного дискурса) в практической части должны быть показаны примеры из книг или фильмов именно обращений на английском языке

срок 14,03,12

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12 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад