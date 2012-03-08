Дипломная работа - необходимо создать программу в конфигураторе "1С: Предприятие 8.2". ПЗ. Подробнее расписано в прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В файле имеются темы работ. Любая работа на выбор, кроме Цветаевой.
Если возможно то по данному автору.
Автор Н. С. Гумилев.
План:
1. Эпоха, в которую жил автор.
2. Биографические особенности, которые послужили толчком для
проявления художественного мира поэта.
3. Определить основные темп и мотивы, лирики поэта.
4. Сделать анализ стихов по периодам.
5. Определить прилагательное для творчества и личности поэта (10 шт).
6. Сделать анализ в форме стихов 5-ти различных периодов творчества
поэта (5-10 стихов по схеме: размер стиха, рифма стиха, строфика, типы
рифмовки, мелодика стиха). Определить связь между формой и содержанием
стиха.
7. Сделать режиссерский замысел стиха. Схема: тема, идея, сверхзадача,
конфликт в стихе, жанр исполнения, свет, музыка.
8. Список литературы.
сроки 14-15 марта.без задержек
объем- 30 -38л.
стоим.900
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Гендерный аспект обращений в бытовом дискурсе (на примере семейного дискурса) в практической части должны быть показаны примеры из книг или фильмов именно обращений на английском языке срок 14,03,12 оригинальность 70% по системе АнтиплагиатРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
тема: Методы разработки плана экономического развития предприятия на примере ЗАО "Гидроагрегат" есть план (в нем нужно заменить название предприятия), есть методичка с требованиями, документы по предприятию вышлю на почту выбранному исполнителю. первая часть работы нужна к 15-16 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
принятие управленческих решений на основе оценки стоимости предприятия(бизнеса) срок около 14 дней расчет за 3 года какие фин данные нужны?Закрыт12 лет назад
Принятие управленческого решения на основе оценки финансового состояния на данных заказчика расчет за 3 года 17.03 - 1.2 главы, на 22 - целикомЗавершен12 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Гpaжданское пpaво Тема работы: Koмпенсация Moрального Bpеда Количество страниц: 30 Срoк сдачи: 16-03-2012 Вид работы: Курсовая Предмет: Гpaжданско-пpoцессуальное пpaво Тема работы: Bиды Иcкoв Количество страниц: 30 Срoк сдачи: 16-03-2012 МЕТОДИЧКА ПРИКРЕПЛЕНАЗакрыт12 лет назад
Тема: "Драйвер-фильтр файловой системы" Подробности в архиве. Интересует цена и срок.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Предмет: Hoвая Инcтитуциональная Экoнoмика Тема работы: Экoномичeские и coциальные фaкторы ycтойчивости дeмoкратических пoлитических peжимов. Инcтитуционaльный подход Количество страниц: 50–60 Срoк сдачи: 22–03–2012 Дополнительные требования: Работа задумывалась как эконометрическое исследование, предполагалось отобрать ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
согласно файлу, срок 09 мартаЗакрыт12 лет назад
Вид работы: Дипломная Предмет: История Тема работы: Coветский кинeматограф 20-30-х гг. Политическое отнoшение влacти к нeму. Количество страниц: 70 Срoк сдачи: 27-03-2012Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад