Курсовая стихосложение

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В файле имеются темы работ. Любая работа на выбор, кроме Цветаевой.

Если возможно то по данному автору.

Автор Н. С. Гумилев.

План:

1. Эпоха, в которую жил автор.

2. Биографические особенности, которые послужили толчком для

проявления художественного мира поэта.

3. Определить основные темп и мотивы, лирики поэта.

4. Сделать анализ стихов по периодам.

5. Определить прилагательное для творчества и личности поэта (10 шт).

6. Сделать анализ в форме стихов 5-ти различных периодов творчества

поэта (5-10 стихов по схеме: размер стиха, рифма стиха, строфика, типы

рифмовки, мелодика стиха). Определить связь между формой и содержанием

стиха.

7. Сделать режиссерский замысел стиха. Схема: тема, идея, сверхзадача,

конфликт в стихе, жанр исполнения, свет, музыка.

8. Список литературы.

сроки 14-15 марта.без задержек

объем- 30 -38л.

стоим.900

12 лет назад
llairis
Венера 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад