Бухучет. Диплом + практика

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Дипломная по бухучету Т. "Бухгалтерский учет и аудит товарных операций в организации оптовой торговли"

объем 80страниц текста+литература+приложения

оригинальность работы не ниже 80%

сдача работы по частям

с доработкой после проверки преподавателем

есть методичка

(диплом+речь+разд. материал)

Отчет по практике.

отчет +дневник до 15.04

объем 40+ приложения

есть методичка

12 лет назад
m-tanya12
Татьяна 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
r-alena
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$180
30 дней
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