Реферат по отечественной истории

Тема: "Игра тетрис" Нужно реализовать игру через псевдографику консольным приложением. Подробности в архиве.
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Тема:
"Между Россией и Сталиным"
Противопоставление 2-х эпох
Объем — 15 -20 тыс. знаков (без пробелов) ориентировочно 12 стр.
антиплагиат — 75%
Срок — строго до 14 марта.
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