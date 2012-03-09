Реферат по отечественной истории

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Тема:

"Между Россией и Сталиным"

Противопоставление 2-х эпох

Объем — 15 -20 тыс. знаков (без пробелов) ориентировочно 12 стр.

антиплагиат — 75%

Срок — строго до 14 марта.

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12 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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