Предмет, дисциплина: языкознание Тема работы: Тартуско-Московская семиотическая школа и ее значение в истории советской гуманитаристики Содержание: Теория Объем работы: 15-18л 12 шрифт. Срок выполнения: до 7 дней. Антиплагиат от 65% План: введение, основная часть (пару подпунктов), ...
Курсовая Организационно-экономическое обоснование
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: Организационно-экономическое обоснование развития отрасли скотоводства на примере ЗАО "Левцово" Ярославского района Ярославской области
Необходимо заполнить таблицы из представленных данных (ссылка) и к ним сделать выводы
Бюджет:1000 руб.
Срок: завтра день
Оплата по факту Яндекс.Деньги или карта Сбербанка
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Предмет — Ремонт автомобилей Тема проекта и исходные данные: Ремонт переднего тормозного барабана автомобиля ПАЗ 3205. Дефекты: 1) износ рабочей поверхности 2) износ посадочного отверстия Объём пояснительной записки: 20-30 листов. Графическая часть должна состоять ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: "Между Россией и Сталиным" Противопоставление 2-х эпох Объем — 15 -20 тыс. знаков (без пробелов) ориентировочно 12 стр. антиплагиат — 75% Срок — строго до 14 марта. Уважаемые авторы, заполняйте заявку грамотно, чтобы вас можно было выбрать исполнителем! Указывайте адрес ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $65
Тема: "Игра тетрис" Нужно реализовать игру через псевдографику консольным приложением. Подробности в архиве.Завершен12 лет назад
Вид работы: Дипломная работа Тема: Роль иностранных инвестиций в развитии экономики Китая Объём работы: 70–90 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 3–4 недели План работы: естьЗакрыт12 лет назад
- $20
Тема: Тренинг принятия решения для руководителя Объем: 15-20л. Срок: 2-3 дня. Бюджет: 600р. Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю проекта.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: "Системы обучения персонала на примере ЗАО ###" Тип работы: теория + практика Объем: ок. 70 стр. Необходим индивидуальная качественная дипломная работа (ДЛЯ СЕБЯ). Актуальный данные с цифрами. Работа должна пройти антиплагиат.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт12 лет назад
Дипломная по бухучету Т. "Бухгалтерский учет и аудит товарных операций в организации оптовой торговли" объем 80страниц текста+литература+приложения оригинальность работы не ниже 80% сдача работы по частям с доработкой после проверки преподавателем есть методичка (диплом+речь+разд. материал) Отчет по практике. отчет +дневник до ...Закрыт12 лет назад
- $50
Уважаемые, фрилансеры! Необходимо, в готовых работах, выявить ошибки и слабые места их исправить, дополнить и одно маленькое задание, по статистике, сделать с нуля. Просмотрите файлы и если нашли неточности во всех трёх и знаете как их ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
В файле имеются темы работ. Любая работа на выбор, кроме Цветаевой. Если возможно то по данному автору. Автор Н. С. Гумилев. План: 1. Эпоха, в которую жил автор. 2. Биографические особенности, которые послужили толчком для проявления художественного мира поэта. 3. Определить основные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад