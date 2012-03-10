Курсовая языкознание

Предмет, дисциплина: языкознание

Тема работы: Тартуско-Московская семиотическая школа и ее значение в истории советской гуманитаристики

Содержание: Теория

Объем работы: 15-18л 12 шрифт.

Срок выполнения: до 7 дней.

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План: введение, основная часть (пару подпунктов), заключение и сноски.

Использованной литературы - источников 5-10, неплохо, если в литературе будут не только книги, но и журнальные статьи. Очень приветствуется, если в использованной литературе будут книги

Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура. Курс лекций. М., [2004], 32008. Раздел 17. Московско-тартуская семиотическая школа (с.75-94)

Живов В. Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения // Новое литературное обозрение, 2009, № 98. Поселягин Н.В. Ранний российский структурализм: «долотмановский» период // Новоелитературное обозрение, 2011, № 109.)

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