Требуется развитие и поддержка информационной системы. Нужна оперативная работа, с постоянной демонстрацией результата. Искомые знания и опыт (компоненты используемой программной платформы): ASP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SharePoint Server ...
Базы данных
Ирина, проект по оговоренному объему работы.
Предоплата 50%, остаток 50% после получения от Вас файлов в нужном виде. Срок до 9 мая.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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